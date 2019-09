Awaria w Volkswagen Bank. Bank przekonuje, że jest zażegnana, co innego mówią klienci

O awarii czytelnicy informują WP Finanse od poniedziałku – w środę Volkswagen Bank zapewniał, że "system transakcyjny działa poprawnie". Tymczasem klienci cały czas zgłaszają nam problemy za pośrednictwem formularza #dziejesię.

– Udało mi się zrealizować jeden rachunek. (…) Po prostu koszmar – napisał do nas pan Bogusław, klient Volkswagen Banku, za pośrednictwem #dziejesię. Podkreślił, że ma problem z logowaniem do własnego konta od piątku 13 września. – Nie mamy dostępu do konta firmowego. Po prostu leżymy – dodaje zrozpaczony.