Babciowe. Projekt ustawy przyjęty. To główne założenia

To program skierowany do rodziców małych dzieci, którzy chcą wrócić do aktywności zawodowej. "Przez 24 miesiące rodzice dzieci w wieku żłobkowym będą mogli pobierać 1500 zł. Z wyższej dopłaty będą mogli skorzystać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami - to 1900 zł miesięcznie" - wyjaśnia KPRM.