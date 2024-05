Bałtyk odsłonił wrak okrętu. To może być postrach mórz z czasów wojny

U-Boot na dnie Bałtyku

- [To] U-boot typ II, holowany z Piławy na zachód w 1945 r. Zerwany z holu w czasie sztormu. Jednostka była pozbawiona silników. Wysadzony, gdyż nie dało się go podnieść z dna w całości. To co zostało, to część rufowa - stwierdził jeden z użytkowników forum Historii Władysławowa i okolic.