Banki pożyczają coraz więcej. Zdolność kredytowa Polaków rośnie

- Dostęp do kredytów poprawia się. Odzyskujemy to, co wcześniej przez zakręcenie kurków z kredytami traciliśmy - uważa Bartosz Turek z HRE Investments. - Jeszcze przed podwyżkami stóp procentowych, a więc we wrześniu 2021 roku, nasza przykładowa rodzina mogła pożyczyć na zakup mieszkania aż 700 tys. złotych. Wtedy jednak mieliśmy do czynienia z nienaturalnie tanim i łatwo dostępnym kredytem - przypomina.