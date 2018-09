Będą problemy z kartami i bankomatami. Prace techniczne zapowiada aż siedem banków

Ciężkie dni dla klientów dużych banków. Zapowiadają one poważne prace techniczne. Mogą pojawić się problemy nie tylko z płaceniem kartą czy z wybieraniem gotówki, ale nawet z zalogowaniem się na konto.

Na przykład klienci Eurobanku oraz Nest Banku powinni się przygotować na to, że serwis internetowy ich banku nie będzie działał od północy do 4 nad ranem w piątek. W następną noc prace zapowiada natomiast mBank. Od godziny 2 w nocy 16 września aż do 6 nie będzie można ani wypłacić pieniędzy z bankomatu, ani zapłacić kartą. W nocy ponadto można się spodziewać problemów z zalogowaniem się na konto - zarówno przez stronę, jak i przez serwis mobilny. Pracowita noc zapowiada się wtedy również dla działu technicznego EnveloBanku. Klienci muszą się zatem przygotować na kłopoty z kartami płatniczymi od północy aż do godziny 5 nad ranem.