W Wigilię większość punktów handlowych zamknie się wczesnym popołudniem.

Biedronka, Kaufland, Netto i Polo Market. 24 grudnia - częściowy zakaz handlu w wigilię

Godziny otwarcia sklepów - Wigilia 2019:

Biedronka - do 13:00

Lidl - do 12:30

Kaufland - do 13:00

Polo Market - do 13:00

Netto - do 13:00

Dino - do 13:30