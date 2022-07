Biedronka prezentuje własną kolekcję ubrań. Sieć pozazdrościła Lidlowi?

Jak podkreśla Biedronka, kolekcja jest limitowana i będzie dostępna od poniedziałku do wyczerpania zapasów. Ubrania i buty, które wprowadza do sprzedaży, oprócz logo Biedronki, będą wykorzystywać charakterystyczne dla marki kolory: żółty i czerwony. Do tego w kolekcji pojawi się też kolor czarny, biały czy szary.