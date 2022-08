Biedronka szykuje się do nowej akcji. Oto jak będą się nazywać kolejne maskotki

To niejedyne nowości w tej sieci. Szykuje się bowiem otwarcie sklepu internetowego, Biedronka Home. Nie został on jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Dostęp do niego uzyskali pracownicy tej sieci, to oni jako pierwsi mogą przetestować nową ofertę. Sklep ten ma zawierać przede wszystkim szeroko rozumiane produkty dla domu. Zostały one podzielone na dziewięć kategorii: kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport i hobby, zdrowie i uroda, dziecko, kultura i rozrywka oraz moda - informował portal spidersweb.pl, który miał możliwość przetestowania nowej usługi.