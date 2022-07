Omijanie zakazu handlu wraca. W Biedronce będzie przyjmował lekarz?

Od lipca 2022 niektóre sklepy Biedronka w Polsce miałyby stać się również placówkami medycznymi - do takich informacji dotarł "Głos Wielkopolski". O planach sieci poinformowali jego pracownicy. To sygnał, że temat omijania zakazu handlu powraca. W ubiegłym tygodniu sieć Dino dodała to statusu m.in. wypożyczanie sprzętu sportowego.