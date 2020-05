Biedronka w Dzień Matki. Sieć sklepów wprowadza szereg okazyjnych promocji

Biedronka w Dzień Matki. Promocja goni promocję

Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę na Dzień Matki. Wśród okazyjnych ofert znajduje się m.in. ekspres do kawy DeltaQ za 299 lub 199 zł, gdy kupujący otrzyma voucher o równowartości zakupionego sprzętu. Voucher za zakup ekspresu DeltaQ otrzymają jedynie osoby posiadające kartę "Moja Biedronka".

Voucher będzie można otrzymać za zakup kremów do twarzy. Biedronka wprowadziła jednak pewne ograniczenia. Klient będzie mógł dokonać zakupu maksymalnie dwóch kremów do twarzy. Podobnie jak w promocji na ekspresy do kawy, w przypadku kremów również można zakupić maksymalnie dwa produkty.