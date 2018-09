Biedronka w Polsce z gazetką po ukraińsku. Tak jest w Grójcu, ale nie tylko

Biedronka w Grójcu reklamuje się po ukraińsku. Tropem innych marek, które otwierają się na sąsiadów ze Wschodu, przygotowała gazetkę w cyrylicy. Produkty okraszone są słowem "cуперціна", czyli "super cena". Grójec to nie jedyne miasto, które ma takie gazetki.

Jak informują "Wiadomości Handlowe" , nie tylko w grójeckich Biedronkach pojawiły się gazetki przygotowane w języku ukraińskim. To odpowiedź na coraz większą liczbę ukraińskich imigrantów w Polsce. Będących nie tylko dodatkową siłą roboczą, ale także coraz ważniejszymi klientami.

Według oficjalnych danych w ciągu ostatnich ośmiu lat przybyło do Polski ponad 535 000 Ukraińców. To jednak tylko osoby zarejestrowane. Szacunki mówią, że nad Wisłą pracuje ponad dwa miliony obywateli tego kraju, a do końca może ich być nawet trzy miliony.