Biedronka wprowadza promocję na "koszyk Dudy". Będzie tańszy niż w 2015 roku

Nie milkną echa zakupów prezydenta Andrzeja Dudy w Biedronce z 2015 r., kiedy to za podstawowe produkty zapłacił 37 zł. Opozycja wytyka obozowi rządzącemu, że teraz za te same artykuły trzeba zapłacić więcej. Z politycznej burzy korzysta sama sieć, która wprowadza specjalną promocję na "koszyk Dudy".

"Taniej niż w 2015 r." - takim hasłem Biedronka promuje swoją ofertę. Dobór produktów, które obejmuje promocja, jest nawiązaniem do zakupów ówczesnego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy . Polityk w marcu 2015 r. odwiedził jeden z punktów sieci i nabył: litr oleju, dwa litry soku Rivia, 500g chleba krojonego, 30 jaj, 1 kg cukru, 1 l mleka 1,5 proc., jajko niespodziankę, margarynę rama 550 g i 400 g sera gouda. Za całość zapłacił dokładnie 37 zł i 2 gr.

Biedronka wprowadza promocję, dzięki której jej klienci zapłacą za "koszyk Dudy" mniej, niż zapłacił prezydent w 2015 r. Jeżeli na naszym paragonie znajdzie się wszystkie dziewięć wskazanych produktów, ich cena automatycznie zmniejszy się do poziomu 29,99 zł.

Ponadto promocja trwa tylko od czwartku 13 lutego do soboty 15 lutego, dlatego chętni na "koszyk Dudy" muszą się spieszyć.

Temat zakupów prezydenckich z 2015 r. powrócił za sprawą posła opozycji Dariusza Jońskiego. Polityk opozycji na początku stycznia 2020 r. wybrał się na zakupy do Biedronki i, jak przekonywał, za te same produkty, które Andrzej Duda nabył w 2015 r., zapłacił 52 zł.

Według wyliczeń WP Finanse, gdyby Joński zakupił dokładnie te same artykuły, to na jego paragonie widniałaby suma 42,65 zł. To także podwyżka w porównaniu z 37,02 zł z 2015 r., jednak nie o 40 proc., jak sugerował na Twitterze poseł, ale o 15 proc.