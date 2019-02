Biedronka wypłaca dodatkowe premie. Tym razem dla kierowników

Od stycznia Biedronka wprowadziła dla szeregowych pracowników nowy system premiowy. Okazuje się, że pierwszy raz specjalnymi dodatkami za wyniki nagrodzeni zostali też kierownicy sklepów. Nagrodę dostało blisko 15 tys. osób.

O nagrodzie w oficjalnym piśmie do kierowników sklepów poinformował Luis Araujo, dyrektor generalny Jeronimo Martins Polska. W dokumencie, do którego dotarły Wiadomości Handlowe , jest informacja, że premia jest uznaniowa i zależy od wyników konkretnego sklepu.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że premia waha się od 30 do 100 zł za miesiąc, w którym zrealizowano cele. Oficjalnie wiadomo już, że w styczniu pieniądze za wyniki w 2018 roku otrzymało około 15 tys. osób.

Premie mają związek m.in. z zakazem handlu w niedziele . Władze Jeronimo Martins Polska tłumaczą, że to nagroda za "reagowanie na zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów oraz w zarządzaniu zespołami sklepowymi, szczególnie w obliczu coraz większej konkurencyjności rynku związanej z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę".

Informacje o premiach pojawiły się kilka dni po ogłoszeniu naboru na przyszłych menedżerów. Program Operations Management Trainees ma ruszyć we wrześniu. "Jego uczestnicy pierwsze dwa miesiące spędzą w Polsce i Portugalii, poznając firmę. Przez kolejnych siedem miesięcy będą pracować bezpośrednio w sklepach Biedronka, pełniąc różne funkcje - od kasjera po kierownika sklepu lub jego zastępcę. Wszystko po to, by jak najlepiej poznać specyfikę branży. Wezmą także udział w miesięcznym shadowingu, czyli będą towarzyszyć w codziennej pracy regionalnym menedżerom sprzedaży" - czytamy w komunikacie.