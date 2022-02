Biedronka zwalnia tempo. Pozycji lidera i tak nikt jej nie odbierze

Biedronka liderem, konkurencja goni

Powodów trzeba szukać w tempie rozwoju Biedronki i pozostałych sieci. Lata 2011-2016 były wyjątkowe, bo Biedronka zwiększyła wtedy liczbę sklepów o 45 proc. Było to o niemal 2,5 raza szybsze tempo niż w przypadku konkurencji. Tymczasem w latach 2017-2021 tempo to spadło do 19 proc. i było niemal takie samo, jak w przypadku ogółu pozostałych sieci. Biedronka otworzyła w tym czasie 528 sklepów, a konkurencja - 511.