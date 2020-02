Bisfenol A w paragonach. "Solidarność" domaga się interwencji resortu zdrowia

Handlowa "Solidarność" chce kontroli paragonów stosowanych przez duże sieci. Związkowcy chcą sprawdzić, czy w ich zawartości nie znajduje się szkodliwy dla zdrowia bisfenol A. Apel w tej sprawie trafił już do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

- To sprawa niezwykle ważna nie tylko dla pracowników handlu, których w Polsce jest ok. 2 mln, ale również dla całego społeczeństwa. Wszyscy robimy zakupy i wszyscy możemy być narażeni na trujące substancje występujące w paragonach - powiedział przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń "Solidarności" Alfed Bujara, cytowany przez biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej "S".

Zobacz też: Paragony z bisfenolem. "Solidarność" apeluje do sieci handlowych

To właśnie wynik tego badania zachęcił "S" do apelu skierowanego do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Związkowcy chcą kontroli w sklepach.