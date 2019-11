Black Friday 2019. Podpowiadamy, jak i gdzie szukać najlepszych promocji

- U nas nie ma tradycji Black Friday, więc sklepy traktują to po prostu jako kolejną promocję między Halloween a Andrzejkami - tak uważa strateg marki, Paweł Tkaczyk. Na prawdziwe perełki cenowe można natrafić... po szale związanym z Black Friday i Cyber Monday.

29 listopada nadejdzie długo wyczekiwany Black Friday. Łowcy okazji już zacierają ręce. (East News, Fot: Krzysztof Kaniewski/REPORTER)

Trzeba naprawdę uważać, żeby nie naciąć się na złudne obniżki cen podczas Black Friday, bo jak już pisaliśmy w WP Finanse, czasem promocja okazuje się zwykłym chwytem marketingowym. Sklepy celowo w okolicach września i października podwyższają ceny, aby potem w Czarny Piątek je obniżyć.

Co ciekawe, psycholog biznesu Izabela Kielczyk zwraca uwagę na to, że czasem po Black Friday i po Cyber Monday, przeceny na dane produkty mogą być jeszcze większe. - Przychodzi wtorek i nagle okazuje się, że jest jeszcze taniej, a poniedziałek miał być ostatnią szansą na zrobienie zakupów w promocyjnej cenie - dodaje ekspert.

W takim razie, gdzie i jak kupować, żeby nie stracić, a zyskać? - Pierwszą, bardzo ważną rzeczą, jest sprawdzanie sklepu, w którym robimy zakupy. Bezpieczniej jest kupować w dużych, popularnych sklepach, których jesteśmy pewni. Powinniśmy zachować czujność w przypadku niewielkich sklepów, bo może się okazać, że przesyłka będzie do nas docierała z Chin - mówi Izabela Kielczyk.

Niekiedy sprzedawcami mogą być oszuści, którzy sprzedadzą nam rzekomo oryginalne obuwie w promocyjnej cenie, a potem okaże się, że staliśmy się posiadaczami podróbki. W tym przypadku warto sprawdzać koszty przesyłki. Jeżeli wynoszą one np. 40 zł, to wiemy już, że towar na pewno nie dotrze do nas z Polski.

Psycholog biznesu mówi, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy bardziej opłaca się robić zakupy w sklepie internetowym, czy w stacjonarnym. - Czasem cena produktu w internecie jest niższa niż stacjonarnie, ale często nie zauważamy ukrytych kosztów przesyłki. Nagle okazuje się, że jej wysokość, pojawia się dopiero po dodaniu produktu do koszyka i okazuje się, że zakup tego przedmiotu wcale nie jest opłacalny - dodaje ekspert.

Często jest też tak, że koszt przesyłki jest darmowy, dopiero po osiągnięciu danej kwoty zakupów, a nie każdy zwraca na to uwagę. Takim sposobem wydamy więcej, niż planowaliśmy i wpadamy w sidła powierzchownych promocji.

Aby dobrze wyjść na zakupach w Black Friday, powinniśmy się do nich przygotować, czyli stworzyć listę zakupów i maksymalny budżet. Nie kupujmy czegoś tylko dlatego, że jest w promocji. Ważne jest porównywanie ofert sklepów. Może się okazać, że cena w sklepie A bardzo różni się od tej w sklepie B. - Nie ulegajmy presji, że to Black Friday i że na pewno jest taniej, musimy być czujni, dbać o siebie i wszystko sprawdzać, żeby nie nabrać się na niektóre triki sprzedawców - dodaje psycholog biznesu.

Co ciekawe, my jako konsumenci mamy prawo prosić sprzedawcę o udzielenie jeszcze większego rabatu niż ten, który widnieje na metce. - Cena wcale nie jest ustalona i można ją zmienić, ona jest do negocjacji, ale ludzie boją się targować. Mają takie poczucie, że nie będą się "kłócić" o 5 czy 10 zł, ale mają do tego prawo. W polskiej mentalności to się źle kojarzy - komentuje Izabela Kielczyk.

W jakich kategoriach produktów trafimy na najlepsze promocje? Od wielu lat najwyższe zniżki obserwuje się na elektronice, sprzęcie RTV i AGD, grach, a także zegarkach i perfumach.

Dobrym źródłem znajdowania prawdziwych promocji, są grupy na Facebooku związane z wyprzedażami. Tam internauci wymieniają się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zniżek, zwracają uwagę na to, w którym sklepie może być coś nie tak, a gdzie naprawdę opłaca się zrobić zakupy w Black Friday.

Znajduję jeszcze stronę internetową, która jest zbieraniną ciekawych ofert. Tam również internauci dodają interesujące według nich promocje, też z okazji Czarnego Piątku.

Istnieją nawet specjalne programy, które pozwalają porównywać ceny w różnych sklepach i krajach, wyszukując dla nas najkorzystniejszą ofertę. Możemy w tym celu posługiwać się narzędziami do monitoringu internetu, takimi jak Brand24. Wystarczy wpisać nazwę interesującego nas produktu oraz słowo kluczowe "czarny piątek", a następnie włączyć opcję otrzymywania powiadomień, dzięki którym będziemy na bieżąco z wybranymi ofertami.

Są również specjalne aplikacje, dzięki którym możemy śledzić promocyjne oferty z okazji Black Friday.

Pamiętajmy, że podczas zakupów mamy swoje prawa. Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydały komunikat, dotyczący zakupów w Black Friday. Wynika z niego, że możemy reklamować kupiony produkt, ale kwestia zwrotu zależy już od sprzedawcy, dlatego musimy zapytać o to przed zakupem. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że cena przy kasie będzie wyższa niż ta na wywieszce lub na metce, to mamy prawo kupić towar w korzystniejszej dla nas cenie.

Prawa przysługują nam też podczas zakupów przez Internet.

Nie oszukujmy się - najlepsze i największe wyprzedaże są w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej. Tam zniżki dochodzą nawet do 90 proc. i bez dwóch zdań opłaca się właśnie w ten dzień zrobić zakupy. Strateg marki Paweł Tkaczyk jest zdania, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak Black Friday. - U nas nie ma tradycji Black Friday, więc sklepy traktują to po prostu jako kolejną promocję między Halloween a Andrzejkami - komentuje ekspert. A psycholog biznesu Izabela Kielczyk uważa, że promocje w ten dzień to tzw. "sprzedawanie nam szczęścia", ale może tak naprawdę to "szczęście" wcale nie jest nam potrzebne…