Brakuje sałaty, więc ratują się kapustą. Kontrowersyjna zmiana w australijskim KFC

W pięciu australijskich stanach do potraw w KFC zamiast "czystej" sałaty dodawana jest mieszanka sałaty i kapusty - podaje Washington Post. "Aktualnie zmagamy się z niedoborem sałaty. Dlatego do odwołania wykorzystujemy mieszankę sałaty i kapusty we wszystkich potrawach, w których dotychczas była tylko sałata" - poinformowało KFC, cytowane przez agencję AFP.