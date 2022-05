"Nie kupujcie kradzionego!". Dramatyczny apel szefa ukraińskiej dyplomacji

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował we wtorek do wszystkich państw świata, by nie kupowały od Rosji skradzionego przez nią ukraińskiego zboża. "Wojska rosyjskie wydają się brać na cel magazyny z żywnością na Ukrainie" - czytamy w analizie Komisji Europejskiej dotyczącej ryzyka kryzysu żywnościowego na świecie. Światowy Program Żywnościowy ostrzega: to oznacza śmierć głodową wielu ludziom w Afryce.