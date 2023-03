Cena jak za nocleg w hotelu. Izba wytrzeźwień w Rzeszowie podnosi stawki

Opłata rośnie co roku

Stawka, którą przyjęli rzeszowscy radni, to najwyższa dopuszczalna kwota - to, jakie pieniądze mogą pobierać izby, reguluje resort zdrowia. Zgodnie z obwieszczeniem na 2023 rok, maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, to 393,01 zł. W ubiegłym roku było to o niemal 50 zł mniej, a w 2021 roku - 326,87 zł.