Ceny na Wielkanoc. Tyle zapłacimy za sałatkę jarzynową

Sałatka jarzynowa to jedna z ulubionych świątecznych potraw Polaków. Do jej przygotowania potrzebne są m.in. ugotowane jajka, ogórki kiszone czy majonez. Ile zapłacimy za sałatkę jarzynową w 2024 r.? Postanowił to wyliczyć serwis biznesinteria.pl.