Ceny surowców energetycznych mocno w górę. Ropa jest najdroższa od siedmiu lat

Cena aluminium na giełdzie LME rośnie o ok. 5,4 proc. do poziomu rekordowego 3550 dol. za tonę, przekraczając poprzedni szczyt z poniedziałku. Z kolei pallad rośnie na giełdzie COMEX o 4,33 proc. do 2617 dol. za uncję. Podczas sesji cena uncji palladu przekroczyła rekordowy pułap 2700 dol.