Ceny w dyskontach ostro w górę. Koszyk droższy nawet o 25 zł

Zakupy w tanich sieciach są coraz droższe - wynika z badania. Koszyk zakupów w dyskoncie kosztuje teraz przynajmniej 275 zł. Tak drogo nie było od trzech lat.

W najpopularniejszym sieciach dyskontowych - Lidlu, Biedronce oraz Netto - taki koszyk zakupów kosztował około 275 zł. Nieco więcej trzeba było zapłacić w sieci Aldi - ok. 282 zł.

A to oznacza, że dyskontowe zakupy mocno zdrożały. Jeszcze rok temu za te same artykuły w Biedronce trzeba było zapłacić 249,79 zł. Ceny w portugalskiej sieci podskoczyły najbardziej, bo o 25 zł. Najmocniej podrożała kiełbasa oraz schab, za to staniały na przykład masło oraz jaja.