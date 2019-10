Ceny zniczy w górę. Sklepy tną promocje na Wszystkich Świętych

Ile kosztują znicze? Ceny zniczy na Wszystkich Świętych są w tym roku wyższe. Statystyczny Polak kupi w tym roku cztery lub pięć zniczy - wynika z badania dla WP i money.pl. A jak po znicze, to do dyskontu. Kto nie zdążył, znicze kupi w piątek albo sobotę pod cmentarzem. Na promocje nie ma tam co liczyć.

Ceny zniczy są w tym roku wyższe niż w 2018 r. (Wikimedia Commons CC BY)

Ceny zniczy na Wszystkich Świętych

Od 30 do 40 zł - tyle na znicze na Wszystkich Świętych chce wydać 45 proc. Polaków, wynika z badania Hiper-com Poland i Grupę AdRetail na zlecenie Wirtualnej Polski i money.pl. 31 proc. respondentów chce przeznaczyć na ten cen od 40 do 50 zł, a tylko 9 proc. - powyżej 50 zł.

A ile zniczy chce kupić przeciętny Polak? Ponad połowa planuje kupić od 4 do 5 sztuk. Więcej niż 5 zniczy planuje kupić natomiast niecałe 15 proc. badanych. Dwa proc. przebadanych osób kupi natomiast zaledwie jeden znicz.

Najchętniej znicze kupimy w tym roku w dyskoncie. Takie plany ma ponad 30 proc. badanych. 27 proc. zrobi zakupy w hipermarkecie, a 8 proc. - w supermarkecie. Co może zaskakiwać, tylko 19 proc. badanych deklaruje, że kupi znicz bezpośrednio przy cmentarzu.

Tylko 11 proc. zadeklarowało, że jest gotowych zapłacić za znicze "regularną cenę". Reszta szukała promocji. Kto nie zdążył, na niższe ceny w piątek i sobotę nie ma już co liczyć. Znicze kupowane pod cmentarzem są sporo droższe niż te ze sklepów.

Niezależnie od miejsca, w którym zakupione zostały znicze, w tym roku i tak są droższe niż rok wcześniej. Z badania wynika bowiem, że znicze w promocji średnio zdrożały o 23 proc. w stosunku do 2018 r.