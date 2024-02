Chce 11 mld zł dla Warszawy. "Zwracam się do premiera Tuska"

- Chcę zwrócić się do premiera Donalda Tuska z prośbą o oddanie Warszawie tych 11 miliardów złotych - zaapelowała. - To jest kwota, która mogłaby posłużyć Warszawie na walkę z kryzysem mieszkaniowym i pozwoliłaby wybudować mieszkania czynszowe. Za te pieniądze można wybudować nawet 40 tysięcy mieszkań. To równowartość budowy jednej nitki metra - wyliczała.