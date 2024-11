Chcesz mieć 4 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać

Wyliczenia Kozłowskiego wskazują, że emerytura w wysokości 5 tys. zł brutto może być poza zasięgiem wielu osób. Choć jest to niewiele więcej niż obecna płaca minimalna, to dzisiejsza 40-latka musiałaby zarabiać co najmniej 14,8 tys. zł brutto miesięcznie, aby ją otrzymać. Natomiast 40-latek powinien zarabiać około 8,4 tys. zł.