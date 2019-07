Chciałem spędzić weekend nad polskim morzem. Zaproponowano mi cenę 7 tys. zł za pokój

Piękna pogoda, sam środek wakacji, weekend. - Idealny czas na krótki, rodzinny relaks nad Bałtykiem - pomyślałem. A potem sprawdziłem ceny. Pokój w zwykłym ośrodku w Pobierowie kosztował równo 7 tys. zł. Czyli ponad dziesięć razy tyle, ile kosztuje hotel w chorwackim Splicie!

Jeśli było coś wolnego, to tylko w niewielkich ośrodkach lub w prywatnych apartamentach, które są wynajmowane turystom. Ceny jednak zwaliły mnie z nóg.

Villa Tropico w Pobierowie nie wygląda na luksusowy obiekt. Gdybym szukał noclegu na miejscu, pewnie odrzuciłby mnie mocno różowy kolor elewacji. Ale w internecie to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to cena - równo 7 tys. zł za dwie noce! Nawet komunikat o wliczonym "pełnym wyżywieniu" mnie nie przekonał, że dwa noclegi dla pary z półrocznym dzieckiem mogą być warte aż tyle.