Chlebomaty mogą rozwiązać kłopot z dotykaniem pieczywa

- Chleb jest jednym z najpopularniejszych produktów spożywczych, podejmujemy więc różne inicjatywy, których głównym zadaniem jest zapewnienie pełnej dostępności do wypieków, niezależnie od panującej sytuacji. Restrykcje związane z pandemią, długie kolejki do sklepów, a także obawy wielu klientów związane z dokonywaniem zakupów w tradycyjny sposób, zainspirowały nas do poszukiwania nowych rozwiązań i podejmowania nieoczywistych w naszej branży przedsięwzięć –mówi Dariusz Bielecki, prezes zarządu Asprod, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl.