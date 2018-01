Co dalej z abonamentem? Na razie zostaje po staremu

Juliusz Braun z Rady Mediów Narodowych nie wierzy, że w 2019 roku zniknie abonament. Taką propozycję przedstawił niedawno szef RMN - Krzysztof Czabański.

Nie milkną komentarze po deklaracji likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego . Zapowiedział ją w piątek w telewizji wPolsce.pl Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych. Jego zdaniem abonament - w formie, jaką znamy - zniknie już w 2019 roku. Media publiczne mają być finansowanie z budżetu państwa. Według Czabańskiego potrzeba na to 2,5 do 3 mld zł rocznie.

We wprowadzenie tych zmian, i to już od przyszłego roku, nie wierzy jednak inny członek RMN - Juliusz Braun. - To mało realne - mówi w rozmowie z WP finanse.

- Będziemy chcieli jak najszybciej tę ustawę procedować. Nowy model polega na tym, że składka abonamentowa będzie doliczana do PIT-u albo do KRUS-u, ponieważ wszyscy Polacy płacą albo PIT, albo KRUS, w zależności od tego, czy ktoś jest rolnikiem, czy też nie - argumentował w lipcu 2017 roku w Radiu Maryja Paweł Lewandowski, wiceminister kultury. - Będzie do kwota 6-8 zł miesięcznie doliczana do tej jednej lub drugiej składki - precyzował.