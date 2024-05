Stan wiedzy Polaków bardzo słaby. 60 proc. nie wie, jak działa inflacja

Czym jest inflacja?

Wyniki badania pokazały również, że Polacy mają problem z zrozumieniem, czym jest inflacja. Na pytanie "Jeżeli inflacja w marcu wynosiła 10 proc., a w kwietniu 9 proc. to znaczy, że…?", niemal 60 proc. Polaków utożsamia spadek inflacji ze spadkiem cen towarów i usług. Tylko 15 proc. respondentów nie potrafiło w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, a zaledwie co czwarty znał mechanizm inflacji i wybrał odpowiedź: "Tempo wzrostu cen towarów i usług spowolniło o 10 proc. w stosunku do poprzedniego okresu".