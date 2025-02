Co z niesprzedanymi hot dogami w Orlenie i Żabce? Oto odpowiedź

Jak ustalił "Portal Spożywczy", na koniec 2024 r. Grupa Orlen posiadała 3517 stacji paliw, z czego 1941 w Polsce, gdzie na 97 proc. z nich oferowane są hot dogi. Choć Orlen nie ujawnia liczby sprzedanych hot dogów, Żabka informuje, że w 2024 r. sprzedała 85 mln sztuk tej przekąski.

Co z niesprzedanymi hot dogami?

Niesprzedane hot dogi i inne produkty, które nie nadają się do spożycia, trafiają do utylizacji. Jak dowiedział się "Portal Spożywczy", Orlen prowadzi sprzedaż po obniżonych cenach produktów, których termin przydatności zbliża się do końca.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Arabowie już zmienili Zakopane. Prowadzi biznes specjalnie pod nich

Żabka testuje różne rozwiązania, aby przeciwdziałać marnowaniu żywności. - Zależy nam na rozwiązaniach, które będą miały realny wpływ na zmniejszenie strat, a jednocześnie będą korzystne dla naszych franczyzobiorców - podkreślała w rozmowie z portalem Joanna Kasowska, quality standards & climate protection director, Żabka Polska.

Współpraca z aplikacjami?

Portal Spożywczy zapytał, czy Orlen i Żabka planują współpracę z aplikacjami typu Foodsi i To Good To Go. Pomagają one w sprzedaży posiłków restauracyjnych tak, by się nie zmarnowały. Obecnie żadna z sieci nie zdecydowała się na taką współpracę.

Orlen pracuje nad własnym rozwiązaniem w aplikacji mobilnej Orlen VITAY, które umożliwi zakup produktów z kończącym się terminem spożycia.