Cukrowa drożyzna. Ceny lodów, słodyczy i alkoholu też pójdą w górę

Po maśle, jajkach, warzywach i pieczywie przyszedł czas na drożejący cukier. To właśnie ceny tego artykułu spożywczego szybują w górę i pociągną za sobą drożyznę na innych produktach.

Dlaczego cukier jest aż tak drogi? To przypadek podobny do cen masła, przyczyn trzeba upatrywać na światowych rynkach.

- Tak naprawdę są trzy czynniki. Susza we Francji, która eksportuje najwięcej cukru w Europie, wzrost wartości waluty brazylijskiej w stosunku do dolara i atak szkodnika na trzcinę cukrową w Indiach - wylicza w "SE" ekonomista Marek Zuber.

A to nie wszystko. - Do tego dochodzą spekulanci, dlatego bardzo ciężko powiedzieć, jak te ceny będą się kształtować - dodaje ekspert.

Co więcej, cukier trudno jest zastąpić w produktach, jak wyżej wspomniane. - Możemy powiedzieć, że w wakacje niestety będzie droższy cukier, wzrośnie cena niektórych produktów, na przykład lodów - przewiduje Zuber. To by oznaczało, że jedna kulka lodów zdrożeje o ok. 50 groszy.