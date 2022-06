Wypłata "czternastek". Ważny jest ten termin. Pilnuj, bo pieniądze przepadną

Zmiana jest o tyle ważna, że teraz aby otrzymać dodatkowe świadczenie, trzeba mieć prawo do wypłaty emerytury na dzień 24 sierpnia. To istotna informacja dla tych, którzy planują przejść na emeryturę. Aby załapać się na "czternastkę", wniosek do ZUS najlepiej złożyć w lipcu. Wtedy prawo do wypłaty będzie zagwarantowane – przypomina piątkowy "Fakt".