Cztery jagodzianki warte tyle, co jeden obiad. "To najdroższa jagodzianka, jaką jadłam"

Przez dziejesie przesyłacie nam paragony z miejscowości wakacyjnych. Wynika z nich, że wielokrotnie byliście zaskoczeni rachunkami, które dostaliście za obiad. - Ceny oszalały - skwitował pan Robert, któremu w Juracie za obiad dla dwóch osób, rybę z dodatkami, przyszło zapłacić niemal 200 złotych, choć należy podkreślić, że w jego rachunku 33 zł to koszt piwa i drinka.

Inni z kolei przesyłają dowody, że mówienie o nadmorskiej drożyźnie jest przesadzone. - Obiad dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci plus kompot dla dzieci to koszt 87 zł. Porcje są duże i spokojnie można się najeść - dzieliła się swoimi wrażeniami z Chłapowa pani Aneta .

Tym razem będzie jednak nie o obiedzie, ale cenie wakacyjnego przysmaku - jagodzianek. Z rachunku, jaki trafił do redakcji, wynika, że cena jednej jagodzianki wynosiła 9 zł. - To najdroższa jagodzianka, jaką jadłam - zastrzega pani Beata.

Jak twierdzi, nie spodziewała się ceny, którą podała ekspedientka, ale zapłaciła, bo było jej niezręcznie. - Za cztery jagodzianki zapłaciłam jak za niezgorszy posiłek - dodała. Zastrzega, że nie była to żadna kawiarnia, a piekarnia.

Jak pisaliśmy w ubiegłym roku, rozstrzał cen jagodzianek jest naprawdę duży. Po części to efekt tego, że do prawdziwych jagodzianek wcale nie są dodawane jagody, lecz inne, tańsze owoce, zwłaszcza borówki, do tego bywa, że dokładane są skórki jabłek i substancje żelujące.