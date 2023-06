Czym jest EMM/ MDM? Komu polecana jest ta usługa?

Najczęściej każdy pracownik Twojej firmy posiada co najmniej jedno służbowe urządzenie mobilne np. smartfon, tablet, laptop, a nawet smartwatch, które mają wspierać go w codziennej pracy, w wielu przypadkach – zdalnej. Dzięki EMM w jednym momencie każde z tych urządzeń możesz zdalnie skonfigurować – wyposażyć je w niezbędne do wykonania pracy aplikacje lub przesłać kluczowe dla danego projektu pliki z danymi czy raporty. Zapewnij sobie komfort pracy na najwyższym poziomie, który przełoży się na efektywność firmowych wyników. Warto też zdawać sobie sprawę, że takie zarządzanie urządzeniami mobilnymi bez konieczności bezpośredniego kontaktu to krok ku efektywniejszej, bezpieczniejszej pracy, a także większa troska o środowisko.