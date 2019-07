Czyściciele myjni samochodowych zatrzymani. Okradali automaty kasowe

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy okradali automaty przy samoobsługowych myjniach samochodowych. Śledczy pracowali nad sprawą od maja. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi 10 lat więzienia. Rabusiów spotkała jednak łagodniejsza kara.

Nazwani przez policję czyścicielami myjni samochodowych dwaj mężczyźni działali na terenie województwa lubuskiego. Kryminalni z międzychodzkiej komendy od maja pracowali nad wyjaśnieniem kilku włamań do automatów kasowych na myjniach bezdotykowych w Sierakowie i w Międzychodzie. Jak się okazało, rabusie wyłamywali zabezpieczenie, a następnie - podważając drzwi - dostawali się do automatów kasowych myjek ciśnieniowych, skąd zabierali pieniądze.

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, włamywacze - wieku 29 i 34 lat - wpadli, gdy włamywali się do myjek w miejscowości Ostroróg (powiat Szamotuły). Mężczyźni, których policjanci zatrzymali na gorącym uczynku, są mieszkańcami powiatu międzyrzeckiego. Starszy z nich wcześniej miał już konflikt z prawem.

Policja oszacowała straty na blisko 3500 złotych. Śledczy przedstawili im zarzuty kradzieży z włamaniem, za co - zgodnie z kodeksem - grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Jednak obaj złodzieje przyznali się do zarzucanych im czynów,. Skorzystali też z dobrowolnego poddania się karze - w tym przypadku będzie to kara pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz kara finansowa.