Dają 7 tys. zł na start. Praca nie każdemu przypadnie do gustu

Zakres obowiązków grabarza obejmuje kopanie i zasypywanie grobów, a także przygotowywanie miejsc na pochówek . Poza tym przyszły pracownik będzie obsługiwał ceremonie pogrzebowe oraz odbierał i przewoził ciała zmarłych. Do jego zadań będzie należało także ubieranie osób zmarłych oraz prace kamieniarskie.

Wymagania koniecznie, które trzeba spełnić, aby zdobyć stanowisko, to wykształcenie zasadnicze zawodowe. Oferta jest skierowana wyłącznie do kandydatów posiadających prawo jazdy kategorii B i osób sprawnych fizycznie. Pracodawca oczekuje od przyszłego grabarza sumienności, punktualności i chęci do pracy.