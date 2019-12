Dino i Selgros wycofują jaja ściółkowe ze sprzedaży. Przez salmonellę

Jaja ściółkowe o rozmiarze M oznaczone na opakowaniu jako Dobra Ferma Jantex zostały wycofane ze sprzedaży w sieci sklepów Dino i hurtowniach Selgros.

Chodzi konkretnie o jaja ściółkowe o rozmiarze M i kodzie na skorupkach 2-PL-30211341, pakowane po 10 sztuk. Partie z datą przydatności do spożycia: 27.12.2019, 31.12.2019 oraz 3.01.2020, oznaczone na opakowaniu: Dobra Ferma Jantex, nie spełniają wymagań jakościowych.

O możliwości zwrotu jaj do sklepu Dino informuje klientów na kartkach przy wejściu do placówek - co wskazuje portal wiadomoscihandlowe.pl. Selgros zaś, na swojej stronie internetowej, informuje o "wycofaniu z rynku" produktu.