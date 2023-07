"Dlaczego chcesz tu pracować"? Eksperci radzą, co odpowiedzieć na takie pytanie

Jeff Hyman zauważa, że kiedy firma szuka nowych kandydatów do pracy, ma często rzeczywisty problem do rozwiązania, niezależnie od tego, czy chodzi o rosnące przychody, wprowadzenie nowego produktu, czy coś innego. Jego zdaniem, jeśli rekruter pyta nas, dlaczego chcemy tu pracować, jest to doskonała okazja, aby pokazać, że jesteśmy nie tylko podekscytowani możliwością pracy, ale widzimy także szansę na to, aby rozwiązywać rzeczywiste problemy firmy, do której chcemy dołączyć.