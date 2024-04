Do kiedy PIT? Kończy się czas na rozlicznie podatku za 2023 rok

Formularze PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy złożyć do 30 kwietnia 2024, czyli do ostatniego wtorku miesiąca. Co jednak ważne, Ministerstwo Finansów przypomina, że deklaracje PIT-37 oraz PIT-38 podlegają automatycznej akceptacji. Oznacza to, że płatnikom rozliczającym się na podstawie wskazanych formularzy, którzy nie podejmą żadnych działań, system 30 kwietnia automatycznie zaakceptuje wstępnie wypełnione deklaracje.