Dofinansowanie ferii zimowych 2025. Oto kto może się ubiegać

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) rozpoczął przyjmowanie ofert na organizację ferii zimowych 2025. Organizacje społeczne, zawodowe oraz izby rolnicze mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów dla dzieci rolników. W tym roku FSUSR przewidział dofinansowanie w wysokości 8000 zł dla organizatorów oraz do 1000 zł na uczestnika, co stanowi wzrost o 1000 zł w porównaniu do zeszłego roku — przypomina Onet Kobieta.