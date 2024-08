Kiedy wziąć urlop w 2025 r.? Szansa na pięć długich weekendów

W 2025 r. pracownicy mają do przepracowania 250 dni. Jednak jeśli odpowiednio zaplanujemy urlop wypoczynkowy, możemy zyskać aż pięć długich weekendów.

Każdego roku mamy 13 dni wolnych od pracy z powodu świąt . W 2025 r. dni niepracujące to:

Kalendarz sprzyja osobom, które będą chciały rozpocząć 2025 r. od wyjazdu. 1 stycznia wypada w środę, a Święto Trzech Króli w poniedziałek, więc wystarczy wziąć cztery dni wolnego, aby odpoczywać przez 10 dni . Jeśli połączymy to z okresem świąt Bożego Narodzenia, to zyskamy łącznie 17 dni bez pracy.

Tegoroczna majówka rozpocznie się w czwartek, co oznacza, że Święto Konstytucji 3 maja będziemy obchodzili w sobotę. W takiej sytuacji pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny w innym terminie . Jeśli odbierzemy wolne w środę i dodamy dwa dni wolne (w poniedziałek i wtorek), to zyskamy dziewięć dni wypoczynku.

Kolejna okazja na wyjazd to Boże Ciało. Jeśli weźmiemy wolne w piątek 20 czerwca, to będziemy mogli cieszyć się z czterech dni bez pracy - podobnie jak w innych latach.

Kolejny dzień ustawowo wolny od pracy to 15 sierpnia, który w 2025 r. wypada w piątek. To oznacza, że pracownicy zyskają trzydniowy weekend.

Natomiast Wszystkich Świętych będziemy obchodzili tym razem w sobotę, co oznacza, że możemy odebrać inny dzień wolny . Wybierając np. piątek lub poniedziałek, zyskamy również trzydniowy weekend.

Większe pole manewru daje nam Święto Niepodległości, które wypada we wtorek. Zatem wykorzystując tylko jeden dzień urlopu, możemy cieszyć się z czterech dni bez pracy.

Kalendarz sprzyja też wyjazdom w okolicach świąt Bożego Narodzenia, ponieważ 25 grudnia to czwartek. W wielu firmach Wigilia to dzień wolny od pracy, a więc decydując się na jeszcze dwa dni urlopu, zyskamy dziewięć dni przerwy.

- Uważam, że jest to docelowe rozwiązanie, które za kilka lat będzie obowiązywało w naszym kraju. To nie jest żaden wymysł. Przyglądam się komentarzom tym przychylnym i nieprzychylnym. Ale tak samo było przed 1918 r., kiedy lewica mówiła o konieczności wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy i bardzo podobnie było, kiedy w 1972 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu wolnej soboty. Zawsze jest to coś nowego, zawsze towarzyszy temu może nawet pewien strach. Później okazuje się, że ten strach ma wielkie oczy, a rozwiązania dobrze służą pracownikom - przyznał prezydent na antenie radia TOK FM.