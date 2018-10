Dominika Kulczyk nie przejmie akcji Polenergii

Dominika Kulczyk i kontrolowana przez nią spółka Mansa Investments nie przejmą akcji Polenergii. Firma pozostanie na warszawskiej giełdzie.

Ostatnio w wezwaniu został złożony zapis na około 664 akcji. Stanowią one ok. 1,46% kapitału zakładowego Polenergii. O jego znikomej skuteczności było wiadomo od ponad tygodnia. 10 października takie firmy jak Polenergii firmy Generali OFE, Nationale-Nederlanden OFE oraz Aviva OFE Aviva BZ WBK – kontrolujące 19,9 % akcji – ogłosiły, że nie sprzedadzą swoich udziałów. Również zarząd Polenergii oznajmił, że kwota zaproponowana przez Dominikę Kulczyk nie jest adekwatna co do realnej wartości spółki.