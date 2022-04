Projekty domów do 70 m kw. "Będą do pobrania za darmo"

Za kilka tygodni dostępnych będzie do pobrania przez internet kilkadziesiąt darmowych projektów, z których można skorzystać przy budowie domu do 70 m kw. - poinformował w czwartek wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Będą one dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.