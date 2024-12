Dostali kolosalne rachunki za ogrzewanie. Zgłosili się do prawnika

Jak podaje portal olsztyn.com, do Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lecha Obary zgłosili się w ostatnim czasie mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie. Aktualnie wystawiane rachunki za ogrzewanie opiewać mają na wysokie kwoty, które wydają się niewspółmierne do faktycznego zużycia ciepła.

– Jak się okazało, nawet przy minimalnym lub zerowym ogrzewaniu lokali zobowiązani są do uiszczenia opłaty minimalnej – tłumaczył w rozmowie z portalem prawnik Lech Obara. Wielu z mieszkańców nie miało świadomości, że takie koszty istnieją niezależnie od ich faktycznego zużycia ciepła.

Zrozumienie zasad rozliczeń w regulaminie było trudne do zrozumienia nawet dla prawnika. – Dla zwykłych mieszkańców niemających czasu, aby po pracy zajmować się analizą takich aktów, jest to niewątpliwie zadanie utrudnione – stwierdził Obara.

Regulamin Spółdzielni przewiduje naliczanie minimalnych kosztów zmiennych, które obejmują 50 proc. średnich kosztów zmiennych w budynku. Obara wskazuje, że sposób ich kalkulacji nie odpowiada realnemu zużyciu energii, co prowadzi do zawyżonych rachunków.

Niektórzy mieszkańcy, jak np. pan Tadeusz, zdecydowali się na własne źródła ogrzewania, chcąc uniknąć wysokich rachunków. Mimo rezygnacji z korzystania z miejskiego ogrzewania, musiał on zapłacić ponad 1000 zł z powodu minimalnych opłat narzuconych przez regulamin.

Inny przypadek dotyczy mieszkańców, którzy nie posiadają podzielników ciepła. Opłaty są wtedy naliczane według najwyższych stawek, co sprawiło, że jeden z lokatorów musiał zapłacić ponad 2500 zł, mimo że jego rzeczywiste zużycie było mniejsze.

Warto podkreślić, że zawyżone średnie koszty stają się podstawą do wyliczania opłat również dla innych mieszkańców . – W efekcie osoby, które inwestują w oszczędne gospodarowanie energią, zostają finansowo ukarane za cudze zaniedbania czy brak indywidualnych urządzeń pomiarowych – podkreślał prawnik.

Lokatorzy narzekają również na dodatkowe opłaty, np. za rozliczenie ciepła przez firmę "Metrona", które kosztuje około 50 zł. Jeden z mieszkańców wystosował w tej sprawie pytanie do SM, jednak nadal nie otrzymał odpowiedzi.

W trakcie zimy wiele osób próbuje zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale czasami przybiera to formę "pasożytnictwa cieplnego" . Osoby, które nie odkręcają kaloryferów, ale korzystają z ciepła, które przenika od sąsiadów, mimo wszystko muszą za ogrzewanie płacić.

Pan Daniel twierdził, że grzeje mocniej niż inni, przez co jest poszkodowany. Nawet gdy zima jest ciepła, on dogrzewa, bo sąsiedzi potrafią grzać tylko w jednym pomieszczeniu, w pozostałych mając skręcone kaloryfery na zero.