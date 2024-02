Dostawa nawet w 2 godziny. Biedronka uruchamia e-sklep

Grupa Jeronimo Martins, będąca właścicielem sieci sklepów Biedronka, ogłosiła swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Wyniki wskazują na spory wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 202 mln euro, co stanowi wzrost w porównaniu do 157 mln euro zysku rok wcześniej.