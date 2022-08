Drastyczne podwyżki cen jaj. Hodowcy ostrzegają, co się stanie już jesienią

Fatalne wieści w sprawie cen jaj. Choć w ciągu roku i tak już mocno podrożały, to bardzo prawdopodobne jest, że w ciągu kilku następnych miesięcy dojdzie do jeszcze większej, skokowej podwyżki. Jak tłumaczą przedstawiciele branży, wskazuje na to "katastrofalnie niska" liczba wylęgających się ostatnio piskląt.