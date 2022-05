Droga do własnego mieszkania krótsza o kilka lat. Nowy rządowy program startuje na dniach

"Ta, wydawałoby się, drobna zmiana powoduje, że w miastach wojewódzkich oferta mieszkań 'łapiących się na program' rośnie średnio o około jedną trzecią" - komentują Bartosz Turek i Oskar Sękowski z HRE. "Niezamierzonym efektem tej liberalizacji jest to, że są miasta, w których do wsparcia kwalifikują się prawie wszystkie lub co najmniej większa część mieszkań dostępnych dziś w sprzedaży. Jest tak na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Zielonej Górze, Bydgoszczy czy Olsztynie" - dodają.