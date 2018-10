Drożej niż w galeriach handlowych. Szpitale biorą krocie za parkowanie

Wizyta w szpitalu może słono kosztować, i to nie tylko ze względu na opłaty za leczenie. Już niemal każdy duży szpital wymaga płacenia za parking. Opłaty są niemałe, zazwyczaj większe niż w modnych galeriach handlowych. Rekordziści żądają nawet 8 zł za godzinę postoju.

Rekordzistą jest gdańskie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Choć pierwsze 20 minut jest bezpłatne, to już każda rozpoczęta godzina kosztuje 8 złotych, o ile parkuje się od 8:00 do 15:00. Nieco tańsza jest jednak placówka tego szpitala przy al. Zwycięstwa. Tam płaci się już "tylko" 4 zł za godzinę. Lepiej też pilnować biletu parkingowego - w tym największym szpitalu w północnej Polsce za jego zgubienie grozi kara w wysokości 50 zł.

W tym szpitalu jest więc zdecydowanie drożej niż w większości trójmiejskich galerii handlowych. Na przykład Galeria Bałtycka za pierwszą godzinę na parkingu opłat w ogóle nie pobiera, druga godzina kosztuje natomiast 2 złote. Opłata dzienna to 25 zł, tyle samo kosztuje zgubienie biletu. Dodatkowo, galeria oferuje zadaszony parking, szpital już nie.

A ile kosztuje parkowanie w największym szpitalu w kraju? Szpital Uniwersytecki w Krakowie żąda przynajmniej 5 złotych za godzinę, w niektórych miejscach opłata wynosi jednak 6 zł. Galeria Krakowska, znajdująca się w samym centrum miasta, tymczasem za parkowanie do dwóch godzin żąda zaledwie 2 złotych. Pierwszy kwadrans jest jednak darmowy.

Parkowanie w szpitalach. Na co idą pieniądze?

Niektórzy przedstawiciele szpitali przekonują, że opłaty za parkowanie to konieczność. Inaczej kierowcy , niekoniecznie ci odwidzjący szpital, zrobiliby sobie z przyszpitalnych terenów darmowe parkingi. A często placówki medyczne są w doskonałych lokalizacjach. Na przykład największy polski szpital znajduje się niecały kilometr od krakowskiego Rynku Głównego.

Często szpitale argumentują też, że pieniądze z opłat trafiają do budżetów placówek i pomagają opłacać personel medyczny czy zakup nowego sprzętu. Jednak zazwyczaj znaczna środków z opłat za parkowanie idzie na samo utrzymanie parkingu. Tak jest na przykład w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Postój kosztuje tam 3 złote za godzinę, ale parkingiem zarządza zewnętrzna firma. Jak informuje nas rzeczniczka szpitala, placówka dostaje od tej firmy stały czynsz plus 23 proc. miesięcznie od całego utargu.