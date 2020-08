Drożyzna w sklepach. Za kilka sztuk owoców zapłaciłam prawie 20 zł

W koszyku kilka sztuk owoców i opakowanie szpinaku, a z portfela znika 20 zł. Jak w dzisiejszych czasach jeść zdrowo, skoro jabłko kosztuje więcej, niż opakowanie pasztetu? Odpowiedź do łatwych nie należy.

Jeszcze do niedawna byłam zdania, że można jeść zdrowo i nie wydawać przy tym majątku. Jako argument podawałam ceny warzyw i owoców, które jeszcze rok czy dwa lata temu nie były tak wysokie, jak teraz. Dziś, żeby zrobić zdrowy koktajl, trzeba liczyć się ze sporym kosztem, bo ceny owoców i warzyw "zwalają z nóg".

Ze wszystkich stron słyszymy, że jedzenie owoców i warzyw jest niezmiernie ważne dla naszej odporności i powinniśmy dostarczać organizmowi witamin. Wybrałam się do sklepu, żeby kupić składniki na zdrowy koktajl. Przy kasie przeżyłam szok, bo za kilka sztuk owoców i opakowanie szpinaku musiałam zapłacić prawie... 20 zł.

Zakupy robiłam w jednym z warszawskich supermarketów. Po powrocie do domu skrupulatnie zaczęłam analizować ceny produktów. 1 pomarańcza ważąca 312 g kosztowała 2,18 zł (6,99 zł/1kg). Za 3 banany zapłaciłam 3,10 zł (4,85 zł/1 kg). Cena za kilogram gruszek to 7,99 zł, kupiłam dwie sztuki i wydałam na nie 3,02 zł. Kiwi sprzedawane było na sztuki - jedno w cenie 1,59 zł. Wzięłam trzy, które w sumie kosztowały 4,77 zł. Oprócz owoców kupiłam również 150 g opakowanie szpinaku, musiałam wybrać ten z napisem "bio", bo innego nie było. Cena? 6,49 zł. Łącznie za składniki do koktajlu zapłaciłam 19,59 zł.

Człowiek chce być zdrowy, jeść pełnowartościowe produkty, ale dzisiaj czasami się po prostu nie da. Kiedy musimy zapłacić 20 zł za owoce i warzywa, które wystarczą, powiedzmy na 4 porcje koktajlu, będącego tak naprawdę drugim śniadaniem, to ciężko zdecydować się na regularne kupowanie tych składników. Jeżeli pasztet drobiowy, który ma w składzie mięso oddzielone mechanicznie, zamiast prawdziwego mięsa i do tego morze dodatków do żywności, kosztuje tylko 1,29 zł, a zwykła kajzerka 25 gr, to nie dziwię się, że niektórzy wrzucają do koszyka właśnie te produkty. Za 2 zł można się nieźle najeść, mimo że ta żywność, to nic pożytecznego dla naszego organizmu.

Dla porównania 1 jabłko kosztuje tyle, ile całe opakowanie pasztetu, a czasami nawet więcej. Coś tu jest nie tak. Czy na owoce i warzywa nie powinno być jakiejś zniżki, bonu lub vouchera? Przecież zarówno naszemu państwu, jak i wszystkim jego obywatelom powinno zależeć na zdrowiu. Tym bardziej teraz, kiedy koronawirus nie odpuszcza i nie zapowiada się, aby w najbliższej przyszłości zniknął z naszego życia.

Ekonomista dr Sergiusz Prokurat podaje kilka przyczyn wzrostu cen owoców i warzyw. - Po pierwsze, wzrost cen jest związany z pogodą, jaką mieliśmy w tym roku. Susza, przymrozki, potem ulewy, to miało wpływ na plony i co za tym idzie - ceny. Druga rzecz dotyczy braku siły roboczej, co miało związek z pandemią koronawirusa. W marcu i kwietniu wielu obywateli m.in. Ukrainy czy Białorusi, którzy wcześniej pracowali w Polsce, wyjechało do swoich krajów. Tym samym brakowało i wciąż brakuje rąk do pracy np. przy zbiorze truskawek, czereśni czy innych owoców - komentuje ekspert.

Ekonomista podaje jeszcze jedną kwestię, nie do końca zbadaną, na którą mało osób zwraca uwagę. Chodzi o obecność programu 500+. - Na co osoby otrzymujące 500 zł od państwa wydają te pieniądze? Najprawdopodobniej w większości na te same towary konsumpcyjne. Tzn. m.in. na dodatkowe owoce, warzywa itd. Te osoby będą dbały o poprawę jakości swojego życia i może zaczną wybierać lepsze produkty spożywcze. Np. zamiast serka za 1,50 zł zaczną kupować ten za 2 zł. Skoro więcej osób jest zainteresowanych konkretnymi produktami spożywczymi, to generowany jest dodatkowy popyt na produkty konsumpcyjne podobnej kategorii, a więc mogą pojawić się tendencje inflacyjne - mówi Sergiusz Prokurat.

Ostatnio w WP Finanse informowaliśmy o wysokich cenach jabłek. Niektóre odmiany kosztują nawet 10 zł za kilogram. Akurat moje owocowe zakupy obejmowały głównie cytrusy, ale ceny i tak zwalają z nóg. Chociaż patrząc na to, ile kosztują jabłka, których cena niekiedy jest wyższa, niż pomarańczy i bananów, może się okazać, że mój koktajl wcale nie był najdroższym trunkiem. Domowy sok jabłkowy to dopiero rarytas.

