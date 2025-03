Dubajska czekolada pod lupą. Niepokojące wyniki testu

Jak już informowaliśmy w WP Finanse, pomysł na czekoladę dubajską zrodził się w sklepie Fix Dessert Chocolatier w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Słynny przysmak sprzedawany jest pod nazwą "Can't Get Knafeh of It". Pierwsza wersja czekolady została wprowadzona na rynek w 2021 r.